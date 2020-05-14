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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور العدد 160 من مجلة «شاعر المليون» فى أبوظبى

الخميس 14/مايو/2020 - 04:34 م
شاعر المليون
شاعر المليون
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صدر عن أكاديمية الشعر في أبوظبي مطلع الشهر الحالي العدد 160 من مجلة "شاعر المليون"، وقد خصص مساحة للحديث عن المبادرات الإنسانية التي انطلقت من الإمارات بعد تفشي ما بات يعرف بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتناول تقرير موسع تضمنه العدد أبرز المبادرات الإنسانية التي انطلقت من الإمارات منذ بداية انتشار الفيروس في مختلف مدن العالم، وأهمها مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي أمر بإنشاء مدينة الإمارات الإنسانية لاستقبال المرضى ومعالجتهم وتلقيهم الرعاية الكاملة وإعادتهم إلى بلدانهم سالمين معافين.

وضم العدد استطلاعًا موسعًا مع عدد من الشعراء العرب، أشادوا خلاله بجهود دولة الإمارات في مواجهة الوباء، وبمواقفها العظيمة التي أثبتت في هذه الظروف الصعبة أنها دولة الإنسانية والقيم النبيلة، كما عبروا عن بالغ اعتزازهم وامتنانهم للإمارات التي تصنع الفارق دائما، في مختلف الصعد، الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

واشتمل العدد في أبوابه الثابتة على أخبار متنوعة لأنشطة دائرة السياحة والثقافة_أبوظبي خلال شهر أبريل الماضي، كانعقاد القمة الثقافية، وعدد من المبادرات والورش والنقاشات التي بحثت في واقع المشهد الثقافي في الإمارات والعالم، وإصدارات أكاديمية الشعر، إلى جانب الإعلان عن الأسماء الفائزة في جائزة الشيخ زايد للكتاب، كما ضم العدد مجموعة من القصائد لشعراء مميزين شاركوا في البرنامجين الشهيرين "شاعر المليون" و"أمير الشعراء".

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