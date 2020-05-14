مقتل وإصابة 24 شخصًا في انفجار سيارة مفخخة بأفغانستان
الخميس 14/مايو/2020 - 11:02 ص
أ ش أطباعة
أعلن المتحدث باسم الجيش الأفغاني إيمل مهمند مقتل 5 مدنيين على الأقل اليوم الخميس جراء انفجار سيارة مفخخة أمام بوابة منشأة تابعة لوزارة الدفاع في مدينة "جارديز" بإقليم "باكتيا" الشرقي.
وقال مهمند - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 19 شخصا بينهم 5 من قوات الأمن، مشيرا إلى أن المتفجرات كانت داخل شاحنة وانفجرت أمام بوابة المنشأة حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد.
من جانبها، أعلنت حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم.
وقال مهمند - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 19 شخصا بينهم 5 من قوات الأمن، مشيرا إلى أن المتفجرات كانت داخل شاحنة وانفجرت أمام بوابة المنشأة حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد.
من جانبها، أعلنت حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم.