مقتل وإصابة 24 شخصًا في انفجار سيارة مفخخة بأفغانستان

أعلن المتحدث باسم الجيش الأفغاني إيمل مهمند مقتل 5 مدنيين على الأقل اليوم الخميس جراء انفجار سيارة مفخخة أمام بوابة منشأة تابعة لوزارة الدفاع في مدينة "جارديز" بإقليم "باكتيا" الشرقي.وقال مهمند - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 19 شخصا بينهم 5 من قوات الأمن، مشيرا إلى أن المتفجرات كانت داخل شاحنة وانفجرت أمام بوابة المنشأة حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد.من جانبها، أعلنت حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم.