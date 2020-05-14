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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تداول إجابات «الرياضيات التطبيقية» للصف الثاني ثانوي بفيسبوك (صور)

الخميس 14/مايو/2020 - 10:00 ص
امتحانات التابلت
امتحانات التابلت
نورهان عبدالرحمن
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نشر بعض الطلاب صورًا لامتحان الرياضيات التطبيقية، لطلاب الشعبة العلمية بالصف الثاني الثانوى، عبر أحد الجروبات التعليمية الخاصة بهم بمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وقام المدرسون بإرسال الإجابات إليهم.

ومن المقرر أن يخوض الاختبارات الإلكترونية، الأول الثانوي، ما يقرب من 600 ألف طالب وطالبة من منازلهم بواسطة أجهزة التابلت والحاسب الآلي أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات على فترتين، تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، حسب الجدول المحدد لكل محافظة.

ويؤدى الامتحانات في الفترة ما بين الساعة ٩ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا طلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

بينما في الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا، يؤدى الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان

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