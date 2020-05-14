سعر الدولار اليوم الخميس 14-5-2020 فى البنوك المصرية

تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم الخميس 13-5-2020 فى البنوك المصرية.ويأتي الدولار في المقام الأول في معظم الدول العربية والغربية أيضا بحيث تكون تعاملاتهم التجاريه في الاستيراد والتصدير بالعملة الرسمية الدولية وهي الدولار الأمريكي كما تحدد البورصات المصرية سعر الدولار بشكل يومي لكي يعرف متابعيه من هبوط أو ارتفاع أسعاره في السوق المالي.في السطور القادمة ننشر بعض الأسعار الأكثر تداولا في مصر اليوم الخميس 14 مايو 2020:سعر الدولار اليوم الخميس 14-5-2020في البنك المركزي المصري وصل سعر الدولار لـ 15.69 جنيه للشراء - و15.8181 جنيه للبيع.بنك HSBC وصل لـ15.70 جنيه شراء - 15.80 جنيه للبيع.بنك الاسكندرية بـ 15.69 جنيه للشراء - 15.79 جنيه للبيع.البنك التجارى الدولى بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.قناة السويس بـ15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.البنك العربي الافريقي بـ15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.بنك قطر الوطني بـ15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.بنك عودة بـ15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.بنك مصر وصل إلى 15.68 جنيه للشراء - 15.78 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء أيضًا.وارتفع الدولار في أخر تعاملاته من أمس الأربعاء مقابل 6 عملات أخرى بنسبة 0.23 % إلى 100.26، كما دفعت ودفعت قوة الدولار بالجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع، مما خفض عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.