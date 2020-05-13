صرف مليوني جنيه لـ4 آلاف عامل غير منتظم بالغربية

أعلن محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة، لدعم المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.وقال محافظ الغربية، إن مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي والمدارس المخصصة بجميع مدن ومراكز المحافظة، أنهت اليوم صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لـ4 آلاف و260 عاملا بإجمالي مليونين و130 ألف جنيه.وأكد المحافظ، في بيان، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ الصرف وعددها 322 منفذ، وتجهيزها بأماكن انتظار للمستحقين، مشددا على تنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف، تجنبًا لحدوث أي تزاحم أو تكدس، مع التأكيد على توفير كافة الوسائل الاحترازية من أعمال التطهير والتعقيم، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.يذكر أن وزارة الاتصالات قد خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين للاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ومعرفة الجهة والميعاد المحدد للصرف، عن طريق إدخال الرقم القومي، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظًا على سلامتهم.