الأنبا أغاثون يؤجل بث برنامج «التعليم والعقيدة»

أجل الأنبا أغاثون أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمغاغة والعدوة بالمنيا، بث برنامجه الأسبوعي "التعليم والعقيدة" والذي يبث أسبوعيا عبر الموقع الرسمي للمطرانية، إلى الأسبوع المقبل.ويحرص أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أسبوعيًا على تقديم عظات روحية بالإيبارشيات عبر البث المباشر "أونلاين"، كبديل للقداسات والصلوات حتى عودة فتح الكنائس مجددًا عقب الحد من انتشار فيروس كورونا.تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار فيروس كورونا.