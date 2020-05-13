تامر أمين يهاجم فيفي عبده: «مفيش رقاصة محترمة»

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، للإعلامي تامر أمين، إن جميع الفنانين والإعلاميين يرون أنه يعيش شخصية ليست شخصيته، وإنه يهاجم الراقصات لكنه يسهر يتفرج عليهم.ورد أمين، خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "أنا بسهر لكن مبتفرجش على راقصات، ومش عامل فيها شيخ، أنا بحاول معملش حاجة غلط".وعقبت المخرجة إيناس قائلة: "إحنا كفنانين وإعلاميين لما بتيجي سيرة تامر أمين بيقولوا عايش شخصية مش شخصيته، ومنهم فيفي عبده وصافيناز وأصحابك في الإعلام".وانفعل تامر أمين، ردا على قول إيناس إن فيفي عبده راقصة محترمة، قائلا: "رافض مهنة الرقص، ومفيش حاجة اسمها رقاصة محترمة، متقولليش عملت حاجات كتير لمصر".وعلق أمين على قول "الرقص الشرقي جزء من تراثنا"، قائلا: "الرقص الشرقي جزء من طراشنا".واستفز شيخ الحارة تامر أمين، بقوله "يا مؤمن"، فرد ضاحكا: "أزعم أني مؤمن عشان مقلش أدبي عليك يا شيخ الحارة".وعن واقعة السيدة التي قابلته في مكان سهر، وقالت له "ما انت بتسهر زينا أهو أمال عامل فيها شيخ ليه"، قال تامر: "قلت لها أنا عمرى ما قولت إنى شيخ.. وبزعم أنى معملش حاجة غلط، ورأيى فى الرقص مالهوش علاقة بالسهر فى الأماكن العامة، أنا بسهر مبتفرجش على الرقصات".