صفر إصابات بكورونا فى تونس لليوم الثالث على التوالى

على الرغم من عدم تسجيل تونس لليوم الثالث على التوالي أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلا أن وزير الصحة التونسي حذر من إمكانية عودة الإصابات مرة أخرى.وأعلنت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، عن أنها لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي، في إشارة إلى السيطرة على المرض في البلاد.وبلغ إجمالى الإصابات في تونس حتى الآن 1032 إصابة، شفيت من بينها 740 حالة مقابل 45 وفاة، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز" عربية قبل قليل.فيما بقيت 247 حالة في الحجر الصحي الإجباري، كما انخفض عدد المقيمين في المستشفى بسبب الفيروس إلى 5 مرضى فقط.من جانبه، قال وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي أمام لجنة الصحة في البرلمان، إنه "لا يجب أن نغتر بالصفر المسجل، صحيح أنه يرفع من المعنويات لكن يمكن أن تعود الإصابات في الأيام المقبلة".وطالب المكي إلى مواصلة الالتزام بالقواعد الصحية والتباعد الاجتماعي.