رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صفر إصابات بكورونا فى تونس لليوم الثالث على التوالى

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:03 م
كورونا
كورونا
مروة عنبر
طباعة
على الرغم من عدم تسجيل تونس لليوم الثالث على التوالي أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلا أن وزير الصحة التونسي حذر من إمكانية عودة الإصابات مرة أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، عن أنها لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي، في إشارة إلى السيطرة على المرض في البلاد.

وبلغ إجمالى الإصابات في تونس حتى الآن 1032 إصابة، شفيت من بينها 740 حالة مقابل 45 وفاة، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز" عربية قبل قليل.

فيما بقيت 247 حالة في الحجر الصحي الإجباري، كما انخفض عدد المقيمين في المستشفى بسبب الفيروس إلى 5 مرضى فقط.

من جانبه، قال وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي أمام لجنة الصحة في البرلمان، إنه "لا يجب أن نغتر بالصفر المسجل، صحيح أنه يرفع من المعنويات لكن يمكن أن تعود الإصابات في الأيام المقبلة".

وطالب المكي إلى مواصلة الالتزام بالقواعد الصحية والتباعد الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

إصابات كورونا تتجاوز 4.26 مليون شخص عالميًا

أمين البرلمان يكشف تفاصيل إصابة شيرين فراج بكورونا

مجموعة طلعت مصطفى تبدأ توزيع 182.5 مليون جنيه أرباحًا على المساهمين

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

الصين تكتشف بؤرة جديدة لانتشار «كورونا»

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

أمين البرلمان يكشف تفاصيل إصابة شيرين فراج بكورونا

إنفوجراف

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

وقف استخدام نوع من أجهزة التنفس الصناعى فى روسيا

ملكة بريطانيا تبعث رسالة تقدير للعاملين في مجال الصحة

كوريا الجنوبية تسجل أكبر تراجع فى الوظائف منذ 1999

السبت.. إحياء اليوم العالمي للضوء

مقالات الرأي
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
المزيد

الثقافة

صالون القاهرة الثقافى يقيم أمسية شعرية «أون لاين».. غدًا

«الأعلى للثقافة» يقيم محاضرة حول الشائعات فى وقت الأوبئة.. غدًا

الدولى للتصوير بالشارقة يفتح باب المشاركة أمام المصورين فى العالم

«الحب فى زمن الكورونا» رواية جديدة للكاتبة أمانى التونسى