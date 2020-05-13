9.792 مليار جنيه.. صرف 92% من معاشات مايو حتى الآن

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن تتابع صرف معاشات مايو من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص.وأكدت الوزارة، فى بيان أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى أن عمليات صرف المعاشات منتظمة فى ثانى أيام صرف الشريحة الأخيرة لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 3000 جنيه ومن تخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء الثلاثاء الموافق 12 مايو 7.135 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 9.792 مليار جنيه، لتصبح نسبة المنصرف ما يزيد عن 92% من إجمالي قيمة المعاشات المستهدف صرفها خلال شهر مايو.وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 688 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 1.060 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 3.421 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 4.117 مليار جنيه، بالإضافة 3.026 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 4.614 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.50 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية ATM اعتبارًا من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو، بينما تم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من الأحد الموافق 3 مايو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر.