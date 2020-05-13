مبروك عطية يسخر من دعوة «اللهم انصر المسلمين فى الشيشان»

سخر الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، من ترديد البعض دعوة "اللهم انصر المسلمين في الشيشان، اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسك".وقال الدكتور مبروك عطية، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "أنت بتقول لربنا المسلمين موجودين فين؟ عشان مش عارف مكانهم؟".وروى مبروك عطية، أن أحد الصحابة دخل على ابنه فوجده يدعو ويقول "يا رب ارزقني الجنة والحور العين والولدان المخلدين"، فقال له والده: "اسأل الله الجنة فقط، إذا دخلت الجنة وجدت كل ما تريد".وأضاف مبروك عطية: "المسألة زي ما تشتري فيلا، هل هتقولي بس ادخل الجنينة بتاعتها؟ يعني هتشتري الفيلا وهمنعك من حديقتها مثلا؟".