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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-5- 2020

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:22 ص
جريدة الدستور
منة سالم
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شهدت أسواق المال اليوم الأربعاء 13- 5- 2020 استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية لتداول العملات، وذلك بعد أن سجل سعر الريال السعودي اليوم 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، كما بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية، وفقًا للبنك المركزي المصري 4.17 للشراء، 4.21 للبيع وذلك حسبما أفادت التحديثات الأخيرة لسعر صرف الريال السعودي فى البنوك المصرية.

و فيما يلي ينشر موقع " الدستور" سعر تداول الريال السعودى فى البنوك العاملة بالأسواق المحلية المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء


الريال السعودى فى بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم فى بنك مصر على 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

يأتي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى المصرى 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

وأستقر سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى cib 4.13 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

ويأتى سعر الريال السعودى فى مصر أبوظبى الإسلامى 4.06 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.


الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد
ووصل سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
وجاء سعرالريال السعودي في بنك الإسكندرية الي 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى
وجاء سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى 4.15 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

الريال السعودى فى بنك بلوم

ويأتي سعر الريال السعودي في بنك بلوم علي 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودى فى بنك البركة

جاء سعر الريال السعودي في بنك البركة 4.8 جنيه للشراء و4.23 للبيع.

الريال السعودى فى بنك كريدى أجريكول

وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الريال يتكون من 100 هللة وهو الوحدة الأساسية للعملة في المملكة العربية السعودية التي تصدر عن مؤسسة النقد العربى السعودى.

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