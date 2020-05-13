سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-5- 2020





سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء

الريال السعودى فى بنك مصر



سجل سعر الريال السعودي اليوم فى بنك مصر على 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.



الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



يأتي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى المصرى 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.



الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



وأستقر سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى cib 4.13 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.



الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



ويأتى سعر الريال السعودى فى مصر أبوظبى الإسلامى 4.06 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.





الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

ووصل سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.



الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

وجاء سعرالريال السعودي في بنك الإسكندرية الي 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.



الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى



وجاء سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى 4.15 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.



الريال السعودى فى بنك بلوم



ويأتي سعر الريال السعودي في بنك بلوم علي 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.



الريال السعودى فى بنك البركة



جاء سعر الريال السعودي في بنك البركة 4.8 جنيه للشراء و4.23 للبيع.





الريال السعودى فى بنك كريدى أجريكول



وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.



جدير بالذكر أن الريال يتكون من 100 هللة وهو الوحدة الأساسية للعملة في المملكة العربية السعودية التي تصدر عن مؤسسة النقد العربى السعودى.