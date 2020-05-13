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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13-5-2020

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:56 ص
سعر الحديد والأسمنت
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13-5-2020
محمد أبوعاصي
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يقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الأربعاء 13-5-2020، حيث تتنافس الدول على السيطرة على أكبر قدر من حجم التجارة، وخاصة تلك المتعلقة بإنتاج الحديد والأسمنت والجبس والرخام بإعتبارهم السلع الرئيسية والأكثر تداولًا على مستوى العالم بعد الأغذية والتكنولوجيا والأسلحة، وذلك بسببب العمارة ورغبة الدول في التعمير، خاصة تلك التي تعاني من كوارث طبيعية أو حروب وأعمال تخريب.

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر

وبالنسبة لسوق الحديد، فإن مصر تتميز في صناعة الحديد باعتمادها على الجديد في تكنولوجيا تصنيع الصلب حول العالم، حيث ارتفع إنتاج مصر من الحديد بنحو 60% ليسجل نحو 850 ألف طن شهريًا ويرتفع في حالات الاستقرار لنحو مليون طن شهريًا.

سعر الحديد اليوم في مصر


وسجلت أسعار الحديد اليوم في مصر، تذبذبًا عن المعدلات المعتادة، حيث سجل سعر الطن من حديد عز الدخيلة 10 آلاف جنيه تسليم التاجر والموزع، وسجل حديد بشاي، نحو 9600 جنيه للطن تسليم المصنع ونحو 9800 جنيه تسليم الموزع.

حديد العتال سجل 9550 جنيهًا للطن، وسجل الجيوشى 9500 جنيه للطن، وسجل حديد المصريين 9500 جنيه للطن.

وسجل المعادي 9600 جنيه للطن، وسجل الحديد الصيني بيانكو، 9500 جنيه، كما سجل حديد المراكبي نحو 9700 جنيه.


أما حديد العشري والكومي سجلا 9500 جنيه للطن، وسجل عطية وسرحان 9550 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المصري اليوم


وحققت أسعار الأسمنت في مصر تراجعات قُدر بنحو 10 جنيهات بالمقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، على خلفية تراجع مبيعات الشركات بسبب البطء في أعمال البناء والركود الذي ضرب السوق العقاري بسبب إجراءات الحظر التي اتختها الحكومة كتدابير احترازية بشأن أزمة كورونا، بالإضافة إلى الهدوء الذي تشهده الأسواق في شهر رمضان.

أسعار الأسمنت المصري اليوم

وسجل طن أسمنت المسلح نحو 725 جنيهًا للطن تسليم المصنع، فيما سجل لافارج للأسمنت نحو 740 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 725 جنيهًا للطن.

وتراجع سعر أسمنت عسكري بني سويف ليسجل نحو 730 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 725 جنيهًا للطن، وسجل أسوان 730 جنيهًا للطن، فيما سجل الأسمنت قاهر البحار 770 جنيهًا للطن، وسجل السويس سي ووتر 765 جنيهًا للطن.

ةأسمنت حلوان سجل 735 جنيهًا للطن، فيما سجل السويس للأسمنت 740 جنيهًا للطن وسجل السويدي للأسمنت 750 جنيهًا.

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