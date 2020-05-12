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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فاوتشى يحذر من رفع القيود المفروضة فى الولايات المتحدة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:31 م
فاوتشي
فاوتشي
وكالات
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حذر عالم الأوبئة أنتوني فاوتشي الذي يستشيره الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوميا حول أزمة كوفيد-19، مجلس الشيوخ الثلاثاء من أن الولايات المتحدة قد تشهد "وفيات ومعاناة يمكن تفاديها" إذا رفعت البلاد بسرعة القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز".

والعالم الشهير الذي أصبح الشخصية التي تبعث الطمأنينة في صفوف عدد كبير من الأميركيين خلال أزمة كوفيد-19، هو أحد أعضاء الفريق الطبي الذين ستستمع إلى شهاداتهم الثلاثاء لجنة في مجلس الشيوخ.

وصرح فاوتشي مساء الإثنين للصحيفة الأميركية قائلا "الرسالة الرئيسية التي أود نقلها هي مخاطر إعادة فتح الاقتصاد الأميركي قبل الأوان، وإذا لم نحترم المراحل في التوصيات +لإعادة فتح الاقتصاد الأميركي+ عندها نتعرض لخطر تفشي الوباء عبر البلاد".

وتابع فاوتشي البالغ من العمر 79 عاما "هذا لن يتسبب فقط بوفيات ومعاناة يمكن تفاديها بل سيؤخرنا في البحث عن سبيل للعودة إلى حياة طبيعية".

وفاوتشي عضو في خلية الأزمة في البيت الأبيض لوباء كوفيد-19، وهو يخضع حاليا لحجر صحّي بسبب احتمال تعرضه لفيروس كورونا المستجد، وسيشارك في الجلسة عن بعد.

ومنذ أيام، يركز البيت الأبيض الذي أصيب عدد من موظفيه بكوفيد-19، على ضرورة إعادة تحريك عجلة الاقتصاد في الولايات المتحدة الأكثر تأثرا بالوباء مع أكثر من 80 ألف وفاة و1،3 مليون حالة معلنة.
ودافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء على "تويتر" عن موقفه بالقول "قدرتنا على إجراء فحوص هي الأفضل في العالم على الإطلاق".

وأضاف: "الإصابات تتراجع في معظم المناطق في البلاد الراغبة في رفع القيود وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد. وهذا ما يحصل بكل أمان".

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