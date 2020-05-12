السيسى يوجه بزيادة دعم المشروع القومى للبتلو ومراكز تجميع الألبان

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الموارد المائية والرى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول تطورات مشروعات وزارة الزراعة فى مختلف المجالات، وكذا مشروع تنمية سيناء.ووجه الرئيس زيادة حجم الدعم المقدم للمشروع القومى للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته، والسعى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل كهدف استراتيجى ومنهج ثابت للدولة.كما وجه الرئيس بدعم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لصالح زيادة الإنتاجية.