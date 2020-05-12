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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مصنع ينتج كمامات مجهولة فى أبوالنمرس

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:24 م
كمامات
كمامات
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين يديران مصنعًا دون ترخيص؛ لتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر لطرحها للبيع بالأسواق.

وأكدت التحريات إدارة شخصين مصنع دون ترخيص، لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، مُدخلان الغش على المواطنين، بقصد طرحها للبيع بالمحلات والأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المُصنع وضبط الشخصين، وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على "50 ألف كمامة معدة للبيع، 6 آلأف قطعة قماش مُعدة للتصنيع، بكرة أستك أبيض اللون، مسدسين شمع، دباسة قماش" جميعها غير معقمة ومجهولة المصدر.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما على النحو الوارد بالتحريات وحيازتهما للمضبوطات.

يأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية، بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لا سيما في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية دون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيقات.

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