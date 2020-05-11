«المدينة هتتغير».. مبادرة لتوزيع أطنان مواد غذائية بـ6 أكتوبر

نظم عدد من أهالي مدينة 6 أكتوبر مبادرة تحت مسمى "أكتوبر هتتغير"، لتوزيع أطنان من المواد الغذائية وحملات تعقيم وتطهير داخل الشوارع.وأوضحت منى سلامة، إحدى القائمين على المبادرة، أنهم قاموا بتوزيع 1500 كرتونة من المواد الغذائية و5 أطنان من البطاطس والبصل وما يقارب 100 كيلو من اللحوم والفراخ وأيضا مساعدات مالية للمحتاجين.وأضافت، أن المبادرة قامت من خلال أحد المتبرعين لمساندة المواطنين من قلب المحنة والظروف التي تمر بها البلاد، من مواجهة لفيروس كورونا المستجد، خاصة في هذا الشهر الفضيل، وشارك عدد من الشباب المتطوعين بحملات تعقيم في موقف الرئيس بالحصري ومساكن عثمان وهرم سيتي ومساكن الأمل والهرم والحوامدية، والتي تستمر خلال الفترة القادمة.