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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الشهيدي: «البورصة» أول المتفاعلين مع قرض صندوق النقد الجديد

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:33 م
الدكتور معتصم الشهيدي،
الدكتور معتصم الشهيدي،
اكرم عمران
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حدد خبراء بسوق المال، عددا من العوامل الإيجابية لموافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد لمصر بقيمة 2.7 مليار جنيه، مؤكدين على ان تمويل الصندوق يعد شهادة جديدة لقوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات وضمانه لاستراداد تلك الأموال وفقا للأداء الاقتصادي، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على قطاعات اقتصادية مختلفة أبرزها البورصة.

قال الدكتور معتصم الشهيدي، نائب رئيس مجلس إدارة "هورايزون" لتداوا الأوراق المالية، إن القرض الجديد يعد مؤشرا إيجابيا على أداء مصر الاقتصادي خاصة في ظل المخاوف التي تعاني منها بلدان متقدمة في أوروبا من انكماش وركود اقتصادي جراء تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، فضلا عن دعم ذلك المبلغ لاحتياطي البنك المركزي الذي تراجع مؤخرا.

وأضاف الشهيدي، أن قطاع سوق المال أول القطاعات وأسرعها تأثرا بمثل تلك القرارات، نظرا لكون البورصة مرآة للاقتصاد وهو ما سيتضح جليا خلال تعاملات غد الثلاثاء، متوقعا تاثيرا إيجابيا على أداء البورصة، خاصة أن قرض الصندوق يمثل حلقة جديدة من حزم التحفيز لسوق المال والتي بدأت بـ3 مليارات جنيه من بنكي الأهلي ومصر للاستثمار بالبورصة، بالإضافة إلى مبادرة الرئيس بتخصيص البنك المركزي 20 مليار جنيه لدعهمها، علاوة على 10% من رأسمال صندوق ضمان المخاطر للمساهمة أيضا في استقرار سوق المال.

ألمح الشهيدي، إلى أن التراجعات التي منيت بها السوق خلال الجلسات الثلاث الأخيرة جاءت نتيجة لعمليات تراجع تصحيحي للأسهم التي صعدت بقوة خلال الشهر الماضي، فضلا عن عمليات تبادل المراكز الشرائية والبيعية للمتعاملين، وهو ما ساهم في هبوط الأسهم والمؤشرات لثلاث جلسات متتالية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، على طلب مصر الحصول على قرض وفقا لأداة التمويل السريع، يبلغ 2.7 مليار دولار تمثل الدفعة الأولى من حزمة التمويل التي طلبتها، لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كانت حكومة المهندس مصطفى مدبولي طلبت من الصندوق الشهر الماضي الحصول على حزمة دعم مالي وفني جديدة، في صورة تمويل عاجل لمدة عام وفق برنامج أداة التمويل السريع، وأيضا حزمة تمويلية أخرى وفق أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني".

من جهته، رجح معهد التمويل الدولي في مذكرة بحثية صدرت أمس، أن يوافق صندوق النقد على إقراض مصر 8.4 مليار دولار بموجب أداتي التمويل السريع واتفاق الاستعداد الائتماني.

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