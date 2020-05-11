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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: لا عقاب للآباء الذين لن يسمحوا بعودة أبنائهم للدراسة

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:49 م
الدراسة
الدراسة
أ ش أ
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أكدت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، أنه لا عقاب لأولياء الأمور الذين لن يسمحوا بعودة أبنائهم للدراسة في يونيو بسبب القلق على سلامتهم وسط جائحة فيروس كورونا.

وجاء الإعلان من خلال التوجيه الذي يضم تفاصيل جديدة أعلنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم كجزء من خارطة الطريق الخاصة بالخروج من الإغلاق التام؛ بسبب فيروس كورونا والتي تم نشرها اليوم، وفق ما ذكرته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" اليومية.

وتعمل الحكومة البريطانية على تنفيذ خطة لعودة الطلبة للمدارس من العام الأول وحتى العام السادس خلال شهر يونيو بكثافة أقل بالنسبة للسنوات التي تعد أساسية بالنسبة للأطفال.

وأفاد مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت بأن القرار سيعتمد على الحالات الخاصة بالمصابين بسبب فيروس كورونا التي ستظهر خلال الفترة القادمة، وحقيقة انتشار المرض في هذا الوقت.

وقال المتحدث الرسمي بإسم رئيس الوزراء في رده على ما إذا كان سٌيعاقب الآباء والأمهات الذين لن يسمحوا بذهاب أبنائهم للمدارس خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي خوفا من إصابتهم: "إن الرد المختصر لهذا السؤال هو بالطبع لا."

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