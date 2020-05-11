محمد رجب يستعيد ذكريات فيلم «ثمن دستة أشرار»

استعاد الفنان محمد رجب ذكرياته بفيلم "ثمن دستة أشرار"، حيث نشر بوستر الفيلم عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وشارك الفنان محمد رجب كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين وإياد نصار.تدور أحداث المسلسل حول قصة العقيد أحمد المنسى، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابى، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي.‏