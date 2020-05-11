الهلال الأحمر بالشرقية: المحافظة تحتل المركز الـ17 في إصابات كورونا

قال الدكتور محمد نجيب، مدير الهلال الأحمر بالشرقية، إن جميع الإجراءات الطبية والاحترازية على مستوى الجمهورية مطمئنة، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية.وأضاف الدكتور محمد نجيب، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن مستشفى العزل الصحي تتعامل وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية مع فيروس كورونا، موضحا أن تلك التعليمات من شأنها تحديد مدة بقاء الحالة في المستشفى.وأضاف مدير الهلال الأحمر بالشرقية، أن وزارة الصحة ومستشفيات التأمين الصحي في تعاون دائم، إذا لزم الأمر لمساعدة طبية من أي نوع، وهناك تعاون كامل مع مستشفيات التأمين الصحي، لافتا إلى أن الشرقية في الترتيب الـ 17 في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وهناك سرعة في السيطرة على الفيروس.