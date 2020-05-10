بعد تصفيته في «الاختيار».. من هو الإرهابي «أبو عبيدة»؟

انتهت حلقة اليوم من مسلسل الاختيار بإعلان أحمد العوضي والذي يقوم بدور الإرهابي هشام عشماوي أنه يعين نفسه خلفا لإرهابي يدعى أبو عبيدة بعد أن تمكن الأمن من تصفيته في إحدى الشقق السكنية في عين شمس عام ٢٠١٤.وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن أبو عبيدة.- اسمه بالكامل محمد السيد منصور الطوخي.- هرب إلى سيناء ثم سوريا بعد فشل اعتصام رابعة.- تلقى تدريبات وجاءت له تعليمات للعودة وتشكيل خلية إرهابية بالقاهرة.- أصبح مسئول جماعة "أنصار بيت المقدس" عن المنطقة المركزية "القاهرة".- يعد أحد المتهمين فى تفجير مبنى مديرية أمن القاهرة.- كان أبو عبيدة مقربا من زعيم جماعة "أنصار بيت المقدس" الهارب توفيق محمد فريج زيادة، "أبوعبدالله"، وزعيم تنظيم كتائب الفرقان الهارب محمد أحمد نصر، وآخرين، قبل أن ينشقوا عن التنظيم.- كشفت الداخلية عن موقعه في إحدى الشقق السكنية بعين شمس وأثناء محاولة ضبطه خلال سيره بتلك المنطقة بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات من سلاح ناري كان بحوزته "طبنجة" وتمت تصفيته.