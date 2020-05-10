الغرف التجارية تطالب بتأجيل تحصيل الضرائب

طالب فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، بتأجيل تحصيل الضرائب والتأمينات هذا العام وتقسيطها على التجار والمستثمرين.وأضاف «الطحاوي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق، ولا يوجد أي ارتفاع في الأسعار كما يروج البعض.وأشار نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية إلى أن هناك توقعات بكسر الركود بعد تخفيف إجراءات الحظر وبعد انتهاء عيد الفطر.