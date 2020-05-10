8 كبائن تعقيم بـ«مياه مطروح» لمواجهه كورونا

أعلن الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن توفير 8 كبائن تعقيم لمقار العمل للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).وأوضح، أن الكابينة عبارة عن جهاز يستخدمه الأفراد قبل دخولهم إلى المباني المختلفة، وتعقيمهم سواء الأيدي أو الملابس والأجزاء الظاهرة من الجسم للتخلص من أي ميكروبات أو بكتيريا أو فيروسات، قبل الدخول إلى المباني لضمان عدم نقل العدوى ولضمان التعقيم الكامل.وأكد خالد شراء وتركيب 8 كبائن تعقيم ليتم تغطية جميع مقرات الشركة وجميع مراكز خدمة العملاء والأماكن التي بها تعامل مباشر مع المواطنين والمحطات الكبرى على مستوى الشركة، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين.يذكر أن شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح وفرت بخاخات وكمامات وقفازات لجميع العاملين، بالإضافة لتوفير بخاخات تحتوي على مواد مطهرة بكافة مكاتب ومقرات الشركة وتعليق لوحات إرشادية حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد.