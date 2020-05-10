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الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دخول 55 آلية عسكرية تركية إلى سوريا

الأحد 10/مايو/2020 - 05:37 م
سوريا
سوريا
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استقدمت القوات التركية، اليوم الأحد، "رتلا" عسكريا جديدا يضم 55 آلية عسكرية على الأقل، نحو منطقة "بوتين – أردوغان"، عبر معبر "كفرلوسين" الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان - في بيان اليوم - أن الرتل التركي اتجه نحو النقاط والمواقع التركية في المنطقة المذكورة، مشيرا إلى أن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 3135 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود، فيما ارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة من فبراير الماضي وحتى الآن، إلى أكثر من 6540 شاحنة وآلية عسكرية تركية.

وأضاف أنه تتكون "الأرتال" التركية في سوريا من دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10300 جندي تركي.

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