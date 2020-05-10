اشتباكات بين الجيش السورى وإرهابيين فى حماة

اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش السورى، ومجموعات إرهابية مسلحة بسهل الغاب شمال غرب حماة، عقب أن شنت الأخيرة هجوما على مواقع للجيش.وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن قوات الجيش السوري شنت قصفا صاروخيا على مناطق في العنكاي، وقليدين، والقاهرة بسهل الغاب شمال غرب حماة، وفليفل، والبارة، وكنصفرة، بريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق لطائرة استطلاع روسية في أجواء مدينة إدلب وريفها الجنوبي، ومعلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى.وشنت الفصائل المسلحة قصفا بعدة صواريخ بعيدة المدى على مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوري، في ريف اللاذقية الشمالي، فيما استهدفت قوات الجيش قرية الكندة في ريف إدلب الغربي بعدة قذائف صاروخية.