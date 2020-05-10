بعد إغلاق محكمة مدينة نصر.. «العدل» تتابع أعمال تعقيم المحاكم

- أعمال التعقيم







اغلاق محكمة مدينة نصر



وتنفيذا لتلك التعليمات، بمجرد ظهور حالات إصابة بمحكمة مدينة نصر وعلم بها وزير العدل، أصدر قرارًا رسميا السبت بإغلاق محكمة مدينة نصر الجزئية لمدة 14 يومًا لتعقيمها، كما قرر وزير العدل نقل جميع الجلسات التي كانت تعقد بها لمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.



- مجلس الدولة



واستأنفت أمس محاكم مجلس الدولة العمل وفقا لقرار المستشار محمد حسام الدين، الذي قرر أن يستانف العمل جزئيا وتدريجيا بالقسم القضائي بمجلس الدولة اعتبارا من يوم السبت الموافق 9 مايو الجاري، على أن يتم تحديد المحاكم الدوائر والمحاكم التي تستأنف عملها بموافقة كتابية من رئيس مجلس الدولة وطبقا لكثافة المترددين عليها وعدد القضايا المتداولة بكل جلسة.



- دوائر الاستئناف



وفي نفس السياق عادت الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة للعمل من جديد بداية من اليوم السبت، وذلك بعد فترة من التأجيل إداريا للقضايا فى كافة الدوائر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت للحد من تفشي فيروس كورونا.



وتأتى الدوائر التى بدأت عملها كالتالي: (مدني، تعويضات، إيجارات، عمال، تجاري) ويعود العمل بهذه الدوائر بذات الضوابط والاختصاص التي صدرت سابقا مع عودة الدوائر الجنائية للعمل، على أن يعفى بعض المستشارين من الحضور لاعتبارات تتعلق بإقامتهم في محافظات نائية وعدم وجود وسائل المواصلات لطبيعتها المعتادة حتى الآن.



و يقتصر القرار الذى أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة على تنفيذه خلال شهر مايو لحين صدور قرارات أخرى؛ طبقا لما يستجد من أمور.



تتابع وزارة العدل منذ بداية أزمة تفشي فيرس كورونا المستجد، اتخاذ المحاكم على مستوى الجمهورية الإجراءات الوقائية من الفيروس بتعقيم مبانيها وتطهيرها بصفة يومية، ويحرص المستشار عمر مروان، وزير العدل، على التأكد من اتباع كل الإجراءات اللازمة واتباع سياسات الحكومة للوقاية من فيرس كورونا باتباع إجراءات الوقاية والصحة العامة، وتعليمات وزارة الصحة.وشدد وزير العدل على تعقيم قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، بجانب تقليل التكدس والزحام من المواطنين، حرصًا على سلامة العاملين بالمحاكم من القضاة، والإداريين، والسكرتارية، والأمن، والمتقاضين، في إطار جهود الدولة لمحاربة الفيروس.كما يتابع يوميا ما تقوم به المحاكم من تنفيذ إجراءات الوقاية وتعقيمها بصفة دورية، وتخفيض عدد العاملي، وإلغاء البصمة، من خلال متابعة فريق من التفتيش القضائي، لجميع تعليمات الوزير باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل كثافة المتواجدين،