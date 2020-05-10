واشنطن: لن نسمح لإيران بحيازة أسلحة نارية

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تمديد حظر الأسلحة الإيرانية، المقرر أن ينتهي في أكتوبر المقبل، مؤكدة أنها لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس: "وضع إيران الحالي غير مقبول بالنسبة لنا فيما يتعلق بالإرهاب والعنف"، مضيفة "لن نسمح لإيران أبدا بالوصول إلى الأسلحة النووية".كما لفتت إلى أن عامين مرا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، قائلة "سنستمر باستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة لضمان تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران".يأتي هذا بعد أن أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق أيضًا أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي جنب العالم مخاطر إيران.واعتبر في تصريحات مساء السبت أن الانسحاب من الاتفاق النووي جعل أمريكا والشرق الأوسط أكثر أمنًا.