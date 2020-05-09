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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية لـ«أولى ثانوي» على فيسبوك

السبت 09/مايو/2020 - 10:28 ص
امتحان التابلت
امتحان التابلت
نورهان عبدالرحمن
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نشر عدد من الطلاب صورا لامتحان اللغة الأجنبية الثانية، مادة الفرنساوي، لطلاب الصف الأول الثانوي، عبر أحد الجروبات التعليمية الخاصة بهم بمواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".

ومن المقرر أن يخوض الاختبارات الإلكترونية، للصف الثاني الثانوي، ما يقرب من 600 ألف طالب وطالبة من منازلهم بواسطة أجهزة التابلت والحاسب الآلي أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

ويؤدي طلاب الصفيين الأول والثاني الثانوي الامتحانات على فترتين تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا حسب الجدول المحدد لكل محافظة.

ويؤدي الامتحانات في الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا طلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

بينما في الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان

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