«آبل» تفتح متاجرها في أمريكا الأسبوع المقبل

أعلنت مجموعة "آبل" أنها ستبدأ تدريجيًا في إعادة فتح متاجر "آبل ستور" في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل مع احترام إجراءات الوقاية من مرض كوفيد-19 ومن بينها لزوم وضع الكمامة.وتخطط الشركة الصانعة لهواتف "آي فون" للبدء بإعادة فتح متاجرها في ألاباما وألاسكا وإيداهو وكارولاينا الجنوبية.وقالت المجموعة في بيان ورد إلى وكالة "فرانس برس": "اشتقنا إلى زبائننا ونتطلع إلى توفير الدعم لهم".وأضافت: "سنفتح مع إجراءات سلامة إضافية منها قياس الحرارة والتباعد الاجتماعي وتغطية الوجه لضمان سلامة الزبائن والموظفين".ولا تزال ولاية كاليفورنيا حيث مقر المجموعة، تعتمد إجراءات عزل صارمة إلا أنها اتخذت قرارات خلال الأسبوع الحالي لجعل بعض الشركات والصناعات تستأنف نشاطها شرط اتخاذ كل التدابير للحماية من الوباء.وأكدت "آبل" أنها تتابع عن كثب بيانات الصحة وتوجيهات الحكومة لتحدد موعد ومكان إعادة فتح متاجرها.وستعمد متاجر "آبل ستور" إلى الحد من عدد الزبائن في داخلها مع احتمال اضطرار البعض إلى الانتظار خارجًا.وأوصت "آبل" بإجراء طلبيات عبر الانترنت مع إمكانية تسلمها في المنازل أو في المتاجر للحد من التواصل.وأتى قرار "آبل" فيما تتوجه ولايات أميركية عدة إلى تخفيف إجراءات العزل. لكن نتائج الكثير من استطلاعات الرأي تشير إلى أن الأميركيين لا يزالون حذرين من استئناف النشاطات الطبيعية.