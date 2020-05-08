مكرم محمد أحمد: «الإخوان» تصوروا أن بإمكانهم حكم الثورة من خلال «ناصر»

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن جماعة الإخوان حاولت أن تأخذ مصر أكثر من مرة إلى طريق ضيق، وكانوا يتخيلون أنهم يمكن أن يحكموا الثورة من خلال جمال عبدالناصر.وأضاف أحمد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، أن جمال عبدالناصر استشعر خطورة الإخوان مبكرا، وكان يدرك أن خطورة الإخوان أكبر من خطورة الثورة.وأشار إلى أن الزعيم جمال عبدالناصر لم يكن متعاطفًا مع الإخوان، ولكنه كان لا يمانع من التعامل معهم عندما كانوا طرفًا قويًا، لكنه كان يدرك تمامًا أن هذه الجماعة تريد السلطة.وتابع رئيس المجلس الأعلى للإعلام: "كنت أحظى بثقة الدولة والجماعات الإسلامية أثناء المراجعات الفكرية".