رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حملات مُكبرة بالمحافظات لإحكام السيطرة الأمنية

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:18 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مريم جبل - عمرو المزيدى
طباعة
شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها تمكن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 828 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط (1154) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (11169) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كل مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) من ضبط (324) قضية متنوعة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (71) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط (5) قضايا متنوعة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كل أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى .

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط (2) قضية (مصنفات سمعية وبصرية).

هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرز قرارات مجلس الوزراء الجديدة اليوم لمواجهة كورونا.. ومواعيد حظر التجوال

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 50 ألف جنيه

السودان يمدد حظر التجول لـ3 أسابيع إضافية

مسلسل الاختيار الحلقة 14.. مواجهة بين منسي ووالدة الإرهابي

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

7 حقائق للرد على شائعات فيروس «كورونا»

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

«الوزراء»: بداية من يونيو سنتعايش مع كورونا

مسلسل الاختيار الحلقة 14.. مواجهة بين منسي ووالدة الإرهابي

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

منوعات

وفاة 9 من المحاربين البريطانيين بسبب كورونا

دراسة: نشر صور شخصية على «إنستجرام» يزيد اضطرابات الأكل

إلغاء مهرجان «نوتنج هيل كارنفال 2020» بسبب فيروس كورونا

بوابة إلكترونية روسية تعد تصنيفًًا لأفلام الحرب الروسية الرئيسية الخمس

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
د. رائد العزاوى
الحقيقة في لحظة الأزمة.. لماذا يكره البعض مصر؟
ماجد حبته
تفاءل.. تأمّل.. أو اكتئب
مدحت بشاى
"رمضان" من 70 سنة
المزيد

الثقافة

«سلِّ صيامك».. ننشر فصلًا من رواية «حياة على باب الثلاجة»

صندوق التنمية الثقافية يستأنف مبادرة «صنايعية مصر أونلاين»

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن «علوم البيانات وفهم تفشي كورونا»

فؤاد زويريق: «بـ 100 وش» عمل كوميدي بعيد عن السطحية والابتذال