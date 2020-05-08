حملات مُكبرة بالمحافظات لإحكام السيطرة الأمنية

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها تمكن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 828 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط (1154) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (11169) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كل مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) من ضبط (324) قضية متنوعة.تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (71) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط (5) قضايا متنوعة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كل أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى .تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط (2) قضية (مصنفات سمعية وبصرية).هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.