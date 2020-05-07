نائب يطالب بإقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجرائم الإلكترونية

طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لما يمثله التشريع من أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة.وقال جون، في بيان الخميس، إنه مرّ قرابة عامين على موافقة مجلس النواب على القانون، إلاّ أن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد وهو ما يعطل تنفيذ القانون على أرض الواقع.وأضاف: «ما أحوجنا هذه الأيام إلى صدور هذا القانون في ظل ما نواجهه من جرائم تقع تحت طائلة القانون، بما يستوجب الإسراع في تطبيق ما ورد فيه من أحكام».وأوضح عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن المادة (44) من القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية في أغسطس 2018 نصت على: «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون في غضون 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون».وأكد أن تأخر الحكومة في إصدار اللائحة الداخلية للمجلس فيه مخالفة قانونية، الأمر الذي يستوجب تدارك الأمر والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لما للقانون من أهمية كبيرة في مواجهة جرائم بعينها في الوقت الحالي.وأشار عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان إلى أن القانون أقر بالحماية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور إلا أن هناك انتهاكات تحدث على أرض الواقع بالمخالفة للقانونوحذر النائب من أن غياب تطبيق القانون يجعل الشباب عرضة لمزيد من الجرائم عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، مؤكدًا أن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون أصبح ضرورة لا غنى عنها لمواجهة هذه الجرائم.