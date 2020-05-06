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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم على حداد أشعل النيران في منزل حماه بالمعادي 28 مايو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:51 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الحكم على حداد أشعل النيران في بيت أهل زوجته، ما تسبب في قتل وإصابة 9 أشخاص بينهم أطفال بمنطقة المعادي، إلى جلسة 28 مايو.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة أحالت أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه من عدمه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية قيام المتهم رمضان قرني، حداد، بقتل المجني عليهم محمد أنور، سيدة عبد الله، الطفل عمر محمد، هدى محمد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلهم وأعد لهذا الغرض مادة معجلة على الاشتعال بمحل الحريق، وأوصل لسان اللهب بها بقداحة حيازته قاصدا إزهاق روحهم فأضرمت النيران محرقة أجساد المجني عليهم محدثة الإصابات التي أودت بحياتهم.

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