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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طارق شوقي: موازنة «التعليم» مجحفة جدا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:24 م
طارق شوقي
طارق شوقي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يعاتب وبشدة من يروج أرقام في وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية لموازنات الوزارة وهي غير صحيحة، مشيرا إلى أن هذا الامر يحدث لغطا كبيرا ويضع الوزارة تحت ضغط كبير.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا: "عندما يقرأ المواطن في الجرائد أو على المواقع الإلكترونية أن موازنة التربية والتعليم 363 مليار جنيه، عليه أن يطالب من الوزارة ما هو أكبر بكثير مما يحدث وأن يطالب المعلمين بزيادة المرتبات أضعاف".

وقال الوزير: "أنا كل اللي بيجيلي 109 مليار جنيه فقطـ هي موازنة الوزارةـ وعلى وزارة المالية أن تفسر رقم 363 مليار جنيه للناس وأن تشرح للمواطنيين فين 363 المخصصة للتعليم، مشيرا إلى أن ما يحدث مشكلة كبيرة ويثير بلبلة للرأي العام، ولذلك وزارة المالية محتاجة تشرح للناس هذا الرقم لأن الكلام ده صعب ومفيش داعي لفتح مثل هذا الحوار".

وأعلن الوزير بصراحة ووضوح، قائلا: "احنا ماعندناش فلوس في الوزارة حتى لتصليح الحمامات، وكيف نتوقع معجزات في ظل تلك المخصصات التي تخصص للوزارة وهي 109 مليار جنيه، ما يحدث في ظل تلك الموازنة إعجاز بكل ما تحمله الكلمة من معاني هذه المخصصات لا تعطي سوى تلك النتائج واحنا عملنا من الفسيخ شربات".

وأكد الوزير أن "مخصصات التربية والتعليم في الموازنة مجحفة جدا، لأننا نتحمل أعباء كثيرة بخلاف تكلفة الحفاظ على صحة الأولاد مع استمرار التطور في العملية التعليمية، وكشف الوزير ان 80 بالمائة من الموازنة هي للمرتبات وبذلك الزايادة الموجودة هذا العام خادعة لانها زيادة في المرتبات ولولا أن هناك بعض المنظمات تقدم لنا المساعدة لم يكن ليحدث ما حدث، كما شن الوزير هجوما شديدا على ما وصفه بوجود خلل في توزيع الموازنة وتوزيع المخصصات المالية والتي وصفها بأنها غير عادلة.

واستكمل: كيف يتم تخصيص 109 مليار جنيه لوزارة التربية والتعليم والتي تراعي 22 مليون طالب وطالبة بالإضافة إلى المعلمين والموظفين بالوزارة والإداريين وغيرهم، في الوقت الذي يتم تخصيص 82 مليار جنيه للتعليم العالي التي ترعى 3 مليون طالب وطالبة.

وقال الوزير: إن العدل هنا، وما هي نسبة الطالب في التربية والتعليم والطالب في الجامعة، وما هو نصيب الطالب هنا والطالب في التعليم العالي، هناك خلل واضح في التوزيع وأنا شخصيا قلت أكثر من مرة قبل ذلك "علينا أن نبني العقول قبل بناء الخرسانات، وطالب الوزير بإعادة النظر في موازنة التربية والتعليم مقارنة بالتعليم العالي.

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