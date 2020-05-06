الصحة اليمنية تدعو لفرض حظر التجوال فى عدن

دعا وزير الصحة اليمني ناصر باعوم، السلطات المحلية في محافطة عدن إلى فرض حظر تجوال لمدة أسبوعين على الأقل، حتى تتمكن فرق الرصد الوبائي من حصر أي حالات تشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.وشدد «باعوم» على ضرورة القيام بإجراءات احترازية صارمة، مؤكدًا أن الحكومة "تسخر كافة إمكاناتها وجهودها لمجابهة وباء كورونا والفيروسات المتفشية في اليمن، في ظل موسم هطول الأمطار في مختلف المحافظات.وطالب وزير الصحة اليمني العاملين في القطاع الصحي، في المحافظات غير المحررة أي تلك التي تخضع لسلطة جماعة أنصار الله الحوثية، بالشفافية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بالوباء، وتحمل المسؤولية حيال ذلك.وقال: «أي إخفاء لعدد الحالات سيضر بالشعب اليمني كون الوباء لا يفرق بين صغير وكبير»، مشيرًا إلى أهمية تبادل المعلومات حول الإصابات والاحتياجات لما فيه مصلحة الجميع.من ناحية ثانية، نفى باعوم تلقي الحكومة اليمنية أي مساعدات مالية من البنك الدولي لمواجهة الفيروس، قائلًا: «ما تلقته الحكومة من دعم هو من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمجابهة الوباء، وبدأت تصل هذه المستلزمات إلى مخازن الأدوية في سيئون، والمركز هو الشريك والداعم الأساسي للحكومة اليمنية»​​​.وأضاف أن الحكومة رصدت 580 مليون ريال يمني (نحو 2 مليون دولار) تم توزيعها على السلطات المحلية في المحافظات، إضافة إلى 500 مليون ريال موجودة في البنك المركزي وسيتم توزيعها قريبًا على مراكز العزل الصحي.وأعلنت الحكومة اليمنية الثلاثاء عن تسجيل وفاة واحدة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا 8 منها في العاصمة المؤقتة عدن، وبلغ بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة 21 حالة و3 وفيات بكورونا حتى الآن.بينما أعلن الحوثيون عن تسجيل أول إصابة بالفيروس في صنعاء ووفاة المريض.