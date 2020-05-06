نقابة القراء تكشف تفاصيل تشييع جثمان الطبلاوى

تناشد نقابة القراء أبنائها من المقرئين على مستوn الجمهورية بالالتزام بتعليمات الدولة فيما يتعلق بالجنائز ومنع التجمعات.وقال محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي للنقابة، في بيان منذ قليل، إن جنازة الشيخ الطبلاوي ستكون قاصرة على العائلة وقيادات معدودة من النقابة ممثلين عن بقية القرّاء علي مستوي الجمهورية، وتشيع الجثمان والصلاة على الفقيد من المقابر ظهرًا نظرًا للظروف التي تمر بها الدولة، وانتشار وباء كورونا ودعوة الدولة لعدم وجود تجمعات.ودعا «الساعاتي» المقرئين للبقاء في بيوتهم والدعاء للفقيد الراحل بالرحمة، وأنه يتخذوا من القرأن آيات ترحمًا إلى روحه الطاهرة.وحول إقامة النقابة سرادق عزاء، قال الساعاتي، إن النقابة وأسرة الشيخ الطبلاوي ملتزمة بالتعليمات ولن يكون هناك سرادق عزاء، وسيقتصر العزاء علي تشييع الجثمان أمام المقبرة.