صوت الشعب: عمال النظافة يستحقون شهادات تقدير من كل المؤسسات

وجّه المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، الشكر والتحية إلى عمال النظافة الذين يبذلون جهودا كبيرة ومضنية في رفع تلال من القمامة يوميا في جميع محافظات الجمهورية.وأكد: رغم أنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض إلا أنهم يؤدون واجبهم على أكمل وجه وكفاءة عالية، ولم يتخلوا عن أداء عملهم، وضربوا أروع الأمثلة في مساندة وطنهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.ودعا البراوي، في تصريحات صحفية، كل المؤسسات في بلدنا الغالية علينا جميعا مصر أن نقدم شهادات تقدير إلى هؤلاء العمال، فهم جنود في أزمة فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم كله.وأشار رئيس الحزب إلى أنه وقت المحن والشدائد تظهر معادن المخلصين للوطن والمواطن، ونحن سنبدأ في حزب صوت الشعب منح عمال النظافة الورود في أماكن عملهم من خلال أمناء المحافظات دعما منا ومساندة لهم ولنقول لهم "شكرا عمال مصر"، وهذا اقل ما نقدمه لهذه الفئة من المجتمع.