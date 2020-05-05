كورونا يقتل 250 ألفا ويصيب 3 ملايين ونصف (فيديو)

عرضت قناة العربية فيديو يكشف أن فيروس كورونا قتل ربع مليون وأصاب 3 ملايين ونصف في العالم.وأضاف التقرير أن هناك عدد من البلدان تواصل تخفيف إجراءات العزل الخاصة بكورونا، ولفت إلى أن هذه الأعداد السالف ذكرها هي المسجلة ولا تعكس العدد الفعلى للمصابين.وكشف أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا من فيروس كورونا، وأوربا دفعت الثمن من الوباء.وحذر من موجة ثانية للفيروس بعد تخفيف الإجراءات الوقائية من بعض الدول.