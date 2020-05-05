داعية: من لا يسأل الله يغضب عليه (فيديو)

قال الشيخ الشحات العزازى، الداعية الإسلامى، إن الدعاء هو العبادة، لافتًا إلى أنه يُمثّل مخ العبادة، مستشهدًا بقول الله تعالى: "فقال ربكم أدعوني استجب لكم".وأضاف "الشحات" خلال حواره ببرنامج "نور النبي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي، أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يُلح عليه عبده في السؤال ويلجأ ويتضرع إليه.وشدد على ضرورة أن يسلّم الإنسان نفسه لله، وأن يؤدي ما عليه من واجبات في جميع أمور حياته، وما يرضي الله سبحانه وتعالى.وأوضح أن الصلاة هي العبادة التي تستغرق الإنسان في حياته ومستمرة لا تسقط عنه بأى حال من الأحوال هي الصلاة والصلاة هي دعاء، ومن لا يسأل الله يغضب عليه، متابعًا: "بداية الصلاة هى الفاتحة، والفاتحة هى دعاء لله والثناء عليه".