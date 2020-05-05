مدير «صدر العباسية» السابق يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا فى مصر

أوضح الدكتور محمود عبدالمجيد، مدير مستشفى صدر العباسية سابقًا، سبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: «إن هذا ناتج من زيادة أعداد التحاليل للمواطنين، وليس بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية».وأضاف مدير مستشفى صدر العباسية سابقًا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «Dmc»، مساء الإثنين، أن السماح بالسياحة الداخلية في هذا الوقت سيؤدي إلى زيادة أعداد المصابين، حتى مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن هذا يعطي إشارة للمواطنين بأن أزمة فيروس كورونا أصبحت عادية.وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى أمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.