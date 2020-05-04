مقتل 9 جنود سوريين في هجوم على مديرية حكومية بدرعا

لقي 9 جنود من قوات الأمن السورية مصرعهم بايدي مجهولين، هاجموا مديرية حكومية في محافظة درعا جنوب سوريا.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مجهولين هاجموا مديرية ناحية المزيريب في ريف درعا الغربي، وخطفوا 9 عناصر من القوات الأمنية فيها، قبل أن يقتلوهم رميا بالرصاص ويرموا جثثهم في ميدان في البلدة.ومنذ استعادة قوات النظام السيطرة على محافظة درعا في صيف العام 2018، تشهد المنطقة تفجيرات واغتيالات تستهدف بشكل خاص قوات النظام أو مدنيين موالين لها او معارضين سابقين.وأوضح المرصد أن هجوم اليوم الإثنين، يعد نادرا من حيث حصيلة القتلى المرتفعة، مشيرا إلى أن الهجمات ضد قوات النظام عادة ما تستهدف حواجز لها أو دوريات، وليس مديرية حكومية كما حدث اليوم.