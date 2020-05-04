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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مغردون عن أنباء انقلاب الدوحة: «اللهم طهر قطر من عصابة الشر»

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:19 م
تميم
تميم
أمينة ذكي
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تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين، أنباء عن انقلاب على أمير قطر تميم آل ثان، تسبب فيه وزير خارجيته الأسبق حمد بن جاسم لخلاف بين الطرفين.

وقال أحد النشطاء على "تويتر": "حرامى الدوحة حمد بن جاسم يعلن انقلابا ويشعل سماء قطر بالأسلحة وتبادل إطلاق النار مستغلاً عودة تميم إلى جزيرة سيشل، وأنباء تؤكد عن مقتل جوعان شقيق تميم، وحالة هلع وخوف يعيشها الشعب القطرى الآن"، مضيفا: "اللهم فى هذا الشهر الفضيل طهر قطر من عصابة الشر".

ووردت أنباء صباح، اليوم الإثنين، عن سماع دوي انفجارات في قطر، وتحديدًا في منطقة الوكرة، فيما تداول عدد من النشطاء مقاطع مصورة لصوت إطلاق نار كثيف بالعاصمة الدوحة.

وأشار بعض النشطاء إلى احتمالية وجود انقلاب عسكرى، يقوده رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم.

وقال أحد النشطاء ويدعى خالد الهاجرى: "يا رب سترك علينا يا رب.. صحيح فيه صوت انفجار؟ أو تدريب للقوات التركية الله يستر منهم والله بنقولها كثير مو نافعنا إلا عيالنا".

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