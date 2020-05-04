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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لرفضه الإنفاق عليها.. تجديد حبس عامل قتل زوجته فى دار السلام

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:31 ص
حبس
حبس
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة زينهم، تجديد حبس عامل لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في اتهامه بضرب زوجته حتى الموت بدارالسلام بمحافظة القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم "س. ا"، 32 سنة، اعتاد ضرب زوجته العشرينية بسبب خلافات أسرية وقعوده عن العمل لفترات طويلة.

وأوضحت التحقيقات بخصوص يوم الواقعة، أنه نشبت مشاجرة بين المتهم وزوجته بسبب رفضه الإنفاق عليها ومطالبته لها بالعمل، وعندما رفضت اعتدى عليها بالضرب المبرح، وضرب رأسها في الحائط حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتبين من الكشف الطبي الأولي إصابة المجني عليها بنزيف داخلي، وكدمات في أنحاء جسدها وآثار تعذيب في أنحاء متفرقة من جسدها.

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