«الديهي» عن «رامز مجنون رسمي»: «صعبان عليا أشوف النجوم بيتهزقوا»

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، ظهور بعض الفنانين المصريين في برنامج مثل "رامز مجنون رسمي"، قائلًا: "صعبان عليا أشوف الفنانين بيتهزقوا ويتمسح بيهم الأرض في برنامج زي ده".ووجه الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، رسالة إلى الفنانين المصريين، قائلًا: "أنتم أحرار، فمنكم من أخذ الأموال في مقابل ظهوره في مثل هذه البرامج، لكن المال لا يساوي لحظة تهتز فيها صورة الفنان".وأردف: "اللي يقبل على نفسه إنه يتهزأ يبقى هو اللي غلطان، صورتكم اتهزت قدام الناس"، متسائلًا: "هل فنانين زمان قبلوا إنهم يظهروا في برامج زي دي؟!، عمرنا ما شفنا عبدالحليم ولا أسمهان ولا عادل إمام في برامج من هذا النوع".وأوضح أن هذا البرنامج له تداعيات نفسية خطيرة على المواطنين، متابعًا: "العيب على المعلن اللي بيعلن في برنامج مثل هذا، عيب على المعلنين أن يدعموا ويعلنوا في مثل هذ البرامج التي تعد جريمة في حق الأسر".وتابع: أنا فخور ومنبهر بمسلسل "الاختيار"، وعلى النقيض تمامًا مشمئز من برنامج "رامز مجنون رسمي"، هناك فرق بين من يبني ويعلي الهمم وبين من يهدم ويثبط الهمم والعزائم.