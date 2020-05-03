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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل الحلقة الـ10 من «الاختيار».. كواليس صورة جمعت بين «منسي» و«عشماوي»

الأحد 03/مايو/2020 - 09:31 م
الاختيار
الاختيار
هاجر رضا
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شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل الاختيار، الذي يتناول قصة حياة البطل الشهيد أحمد منسي قائد الكتيبة 103، والذ يجسد دوره أمير كرارة، أحداث مثيرة وقوية، خاصة عن العلاقة بين منسي والإرهابي هشام عشماوي، وكواليس التقاط صورة جمعت بينهما حينما كان الأخير ضابط في الصاعقة.

اغتيال وزير الداخلية
في بداية الأمر، أخبر قائد في الجيش يجسد شخصيته "الفنان ماجد المصري"، أخبر الرائد منسي أن الذي خطط لاغتيال وزير الداخلية هو هشام عشماوي بالتعاون مع وليد بدر الذي أواه في منزله وأيضًا الضابط المفصول عماد عبد الحميد، ويطلب منه القبض عليه بعد توجهه لأرض الفيروز، قائلًا: "هشام عشماوي ابننا اللي ضل وإحنا أولي بتربيته".

حادث سيارة
ومن ثم ينجو منسي من حادث سير عندما كان يتذكر ذكرياته مع هشام عشماوي ودفعتهم أثناء دراستهم بسلاح الصاعقة.

فلاش باك
بمجرد أن استقل منسي سيارته بدأ يتذكر أيامه برفقة عشماوي وهو ضابط في الصاعقة بالجيش المصري، وإنه نصحه أكثر من مرة بعدم التعامل مع زملائه بعنف أثناء التدريبات التي يتلقونها في الصاعقة إلا أن عشماوي يبلغه بأن الواقع يحتم هذا ليرد منسي عليه قائلًا: "أنا كلمتلك القائد ودي وحلتلك الدنيا من اللي كان هيحصل عشان مينفعش تعور زمايلك حوش الغل اللي جواك ده للعدو، طلعه عليه إنما مش علي زمايلك، ومن ثم يدعوهم أحد لالتقاط صورة فيرفض عشماوي ليضحك منسي وهو يقول له إيه مبتعرفش تضحك يلا نتصور ده أمر".

جدير بالذكر أن مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.
الاختيار
الاختيار
الاختيار
الاختيار

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