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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ 300 مليون جنيه.. نائب محافظ الغربية يناقش خطة مشروعات الرصف

الأحد 03/مايو/2020 - 07:54 م
الدكتور أحمد عطا
الدكتور أحمد عطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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صرح الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بأن الدعم الذي قدمته الدولة لمشروعات الرصف بالمحافظة للعام المالي الجديد 202120 هو الأكبر على مستوي السنوات السابقة، بقيمة تتجاوز 300 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع الجهات المعنية لمناقشة الخطة المستقبلية لمشروعات الرصف داخل المحافظة.

وأوضح عطا أن خطة الرصف المستقبلية تضم جزئين، الأول منها داخل المدن، والجزء الآخر بالقري لخدمة أكثر عدد من المواطنين.

وشدد نائب المحافظ على عدم رصف الشوارع إلا بعد دخول جميع المرافق من مياه وصرف وكهرباء وغاز وتليفونات حفاظًا علي المال العام، موجها بسرعة استكمال أعمال الرصف الحالية علي مستوي المحافظة، طبقًا للخطة الزمنية المحددة مسبقًا.

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