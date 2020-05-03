إطلاق نار متبادل بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن عدة أعيرة نارية أطلقت من كوريا الشمالية تجاه موقع حراسة قرب الحدود، حسبما أفاد موقع "العربية".وردت كوريا الجنوبية بإطلاق رصاصتين باتجاه كوريا الشمالية ولا أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.وتأتي هذه الأحداث بالتزامن مع ظهور زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، علنا لأول مرة بعد اختفاء دام 20 يومًا في الوقت الذي تنتشر فيه شائعات حول إصابته بـ"مرض خطير".وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أن كيم جونج أون شارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونج يانج، وذلك في أول تقرير حول نشاطه العلني منذ 11 أبريل.