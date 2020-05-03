وزير التعليم: أهم ما فى البحث المحتوى وجهد الطالب

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أحد أسئلة أولياء الأمور فيما يخص كتابة البحث، مؤكدًا أن الأهم أن يكون البحث من مجهود الطالب.وقال "شوقي"، في تصريح عبر جروب "تمرد معلمي مصر ": "نحن نتحدث عن تعلم الطلاب وليس هذه القضايا الجانبية، اكتب بالكمبيوتر أو بخط الطالب كيفما تيسر، وإن كان الكمبيوتر لازم الطالب، وهذا هو الأهم أن يكون المشروع من إعداد الطالب فقط سواء باليد أو الكمبيوتر".وأضاف: "مسألة اللغة لا تهمنا ونقبل كل اللغات.. المهم المحتوى وجهد الطالب".وفي وقت سابق، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.وأضاف الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.وأشار إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.خطوات التسليم الورقي١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق.٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.٤- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠خطوات التسليم الإلكتروني١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF٢- قم بتسمية ملف الPDF كالآتي:اكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.٣- أدخل على حسابك على منصة إدمودو.٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.٦- قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".وسوف تتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠.