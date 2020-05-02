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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«مالناش إلا بعض».. أغنية أحمد سعد ضمن الحلقة 9 من «البرنس»

السبت 02/مايو/2020 - 08:33 م
البرنس
البرنس
حسين الجندي
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استعان المخرج محمد سامي بالمطرب أحمد سعد ليقدم أغنية ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "البرنس"، الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، بأغنية جاءت بعد بعض الكلمات التي قالها "رمضان" في المقابر ضمن أحداث العمل، حيث يزور زوجته "لبنى" الشخصية التي قدمتها الفنانة نجلاء بدر وابنه سيف الطفل ضمن أحداث المسلسل، ليختتم مخرج العمل هذا المشهد بأغنية "مالناش إلا بعض".

مسلسل "البرنس" يشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية ودنيا عبدالعزيز وريم سامي والنجمة روجينا والنجم أحمد زاهر وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي ومحمد علاء وأحمد فهيم وإدوارد وبدرية طلبة ورحاب الجمل؛ وأحمد داش؛ وآخرون، من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.

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