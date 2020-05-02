هل يجوز إفطار الأطقم الطبية بمستشفيات العزل؟.. مفتى الجمهورية يجيب

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم إفطار المُعالجين لمصابي كورونا في مستشفيات العزل الطبي، قائلًا: "إن الأطقم الطبية والممرضين المعالجين لمصابي كورونا، عليهم بالرجوع في هذا الأمر إلى علمهم وتخصصاتهم المختلفة، ويرجعوا إلى المتخصصين فيما يتعلق بالصوم"، مستشهدًا بقوله تعالى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ".وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إذا قال المتخصصون في شأن الأطقم الطبية أن الصيام يؤثر عليهم ويؤدي لإلحاق الضرر بهم ويجعلهم مقصرين في العمل، في هذه الحالة يشرع لهم الفطر، وكل طبيب عليه أن يقدر حالته وفقًأ لرأي المختصين".وأكد مفتي الجمهورية أن الأطقم الطبية جنود في المعركة وفي الميدان ويجب أن نفرح بهم مثلما كنا نفرح بالجنود العائدين من الميدان، فنحن بحاجة لتقدير الدور الكبير الذي يقومون به، كما توجه مفتي الجمهورية، بالشكر والثناء والتقدير للأطقم الطبية على الجهد الكبير الذي يقومون به لمواجهة كورونا.